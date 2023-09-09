بقيمة تفوق الـ3 مليارات.. كيف أنفقت الأندية السعودية الكبرى على الصفقات الصيفية

حقائق مرعبة عن ميركاتو الدوري السعودي

أنفقت الاندية السبعة الكبرى في المملكة العربية السعودية مبلغا ضخما على الصفقات في الميركاتو الصيفي المنتهي، والذي كان من خلال إبرام عدد كبير من التعاقدات خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر تقريبًا منذ بداية الفترة الصيفية.

يعرض لكم الوفد من خلال التقرير التالي كيف أنفقت الأندية السعودية الكبرى - الهلال والاتحاد والنصر والاهلي والشباب والاتفاق والفتح - على الصفقات الصيفية.

أرقام مرعبة عن ميركاتو الدوري السعودي

وخلال 3 أشهر منذ بداية شهر يونيو من العام الجاري 2023 كانت بداية الميركاتو الأعظم في تاريخ الدوري السعودي، والذي شهد الآتي:-

نجحت الأندية الستة الكبرى في حسم 64 صفقة في الميركاتو الصيفي الحالي.

3 مليارات و700 ألف ريال سعودي والتي تعادل أكثر من 905 ملايين يورو للاندية الـ 7 الكبرى فقط.

ارتفعت القيمة السوقية لـ الدوري السعودي بفضل هذه الصفقات والميركاتو الصيفي الأعظم في تاريح الكرة السعودية إلى 1.13 مليار يورو (4.54 مليار ريال).

قيمة صفقات الأندية السعودية الـ 7 الكبرى

بلغت قيمة صفقات نادي الهلال "ملياراً و375 مليون ريال سعودي" كأكثر فريق إنفاقًا على الصفقات داخل المملكة العربية السعودية، ويأتي خلفه في المركز الثاني نادي النصر والذي أنفق 718 مليون ريال سعودي، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث كأكثر فريق إنفاقًا على الصفقات بـ 664 مليون ريال سعودي.

وكان نادي الاتحاد في المركز الرابع بعدما أنفق 410 مليون ريال سعودي، وتمكن نادي الاتفاق من صرف 240 مليون ريال سعودي على لاعبيه الجدد، وجاء نادي الشباب في المركز السادس بـ 185 مليون ريال سعودي، وكان نادي الفتح الأقل إنفاقًا على الصفقات بـ 40 مليون ريال سعودي لا غير.

صفقات الأندية الـ 7 الكبرى في الدوري السعودي

وتعاقد نادي الاتحاد مع 10 صفقات جديده هي كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا وفابينيو ولويس فيليبي وعبدالله المعيوف وسلطان الفرحان وصالح العمري وحسن قادش وفيصل الغامدي.

بينما تعاقد نادي الهلال مع 9 صفقات جديدة هي نيمار دا سيلفا وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وياسين بونو وأليكساندر ميتروفيتش وحسان تمبكتي ومحمد الربيعي.

في حين تعاقد نادي النصر مع 7 لاعبين هم مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني وأوتافيو وإيميريك لابورت وراغد النجار.

كما تعاقد نادي الأهلي مع 15 صفقة هم إدوارد ميندي وسميحان النابت وعبد الله عطيف وفهد الرشيدي وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وسانت ماكسيمان وفرانك كيسيه وروجر إيبانيز وميريح ديميرال وجابري فيجا وفراس البريكان وسعد بالعبيد وعبدالله العمار و بسام الحريجي.

في حين تعاقد نادي الاتفاق مع 9 لاعبين هم جوردان هندرسون وموسي ديملبي وجاك هيندري وفينالدوم وديمراي جراي وحمدان الشمراني وراضي العتيبي وأمين بخاري وثامر الخيبري.

ونجح نادي الشباب في التعاقد مع 7 لاعبين هم جوستافو كويلار وحبيب ديالو ويانيك كاراسكو ورومان سايس وحمد اليامي وعبدالله رديف ونواف الصعدي.

تمكن نادي الفتح من التعاقد مع 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي 2023، وضم كل من جايسون ديناير ولوكاس زيلارايان ودجانيني تفاريس مختار علي وعبدالله المقرن وسعيد باعطيه وجوردن هاريسون.