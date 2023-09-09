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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زلزال المغرب.. المعهد الوطني للجيوفيزياء يحذر من استمرار الهزات الارتدادية في المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

حذر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، من استمرار الهزات الارتدادية لأشهر عدة، بعد الزلازال الذي ضرب البلاد أمس الجمعة، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ما خلف وراءه مئات القتلى والمصابين والمشردين.

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1037 وفاة حصيلة ضحايا زلزال المغرب حتى الآن

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وأضاف المعهد في تصريحات لشبكة “العربية”، أن الهزة الارتدادية الأولى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، كانت الأقوى، لافتا إلى أن مستوى النشاط يتضاءل.

وأضاف المعهد الوطني للجيوفيزياء، إلى أن الهزات الارتدادية لن تكون قوية في الأيام القليلة المقبلة.

وتضررت بعض المواقع التاريخية في مراكش، بسبب الزلزال المدمر.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.

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