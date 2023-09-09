الزمالك مواليد 2008 يفوز على القناة 4-1 في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، الفوز على نظيره القناة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

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الزمالك مواليد 2008 يفوز على القناة ببطولة الجمهورية

وسجل أهداف الزمالك مواليد 2008 محمد حمد أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 14 و الدقيقة 45 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 50 و الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

و قدم لاعبو الزمالك أداء فني متميز على مدار الشوطين، حيث استطاعوا تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، وبعدها ادرك القناة التعادل، قبل أن يعود الأبيض بريمونتادا قوية ويتم تسجيل ثلاثة أهداف، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

و يقود فريق الزمالك 2008، محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر و أحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران إدارى، ماهر محمد إصابات و تأهيل، أدهم سيد عامل مهمات.