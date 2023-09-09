تشكيل انجلترا لمواجهة أوكراتيا في تصفيات اوروبا 2024

أعلن المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أوكرانيا اليوم، على ملعب ستاد مونيسييال، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2024".

وتواجد هاري ماجواير على رأس تشكيل انجلترا لمواجهة أوكرانيا اليوم بالرغم من مواصلة تجاهله من قبل مدرب "الشياطين الحمر" إريك تين هاج، كما يتواجد هاري كين على رأس تشكيل منتخب الاسود الثلاثة للقاء اليوم.

تشكيل انجلترا لمواجهة أوكرانيا

يتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب الإنجليزي كل من ماركوس راشفورد وفيل فودين، بينما جاء تشكيل انجلترا بطريقة لعب 4-2-3-1 والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كايل ووكر وهاري ماجواير ومارك جويهي وبين تشيلويل

في خط الوسط: ديكلان رايس وجوردان هندرسون.

في خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام وبوكايو ساكا وماديسون.

في خط الهجوم: هاري كين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء انجلترا ضد أوكرانيا تريبيه وجونستون وكولويل وتوموري وفيليبس ولويس دونك وإيزي وماركوس راشفورد وفيل فودين وكلاجر ورامسيديل وكالوم ويلسون.

على الجانب الاخر جاء تشكيل منتخب أوكرانيا مكون من بوشكان – كونوبيلا – ستيبانينكو – سوداكوف – ميكولينكو – زينتشينكو – زابيرنيي – ماتفيينكو – تسيجانكوف – مودريك - يارموتشوك.