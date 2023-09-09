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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل السويد الرسمي أمام إستونيا بـ تصفيات اليورو

منتخب السويد
منتخب السويد

كشف الجهاز الفني للمنتخب السويدي عن التشكيل الرسمي لمواجهة إستونيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التأهيلي لتصفيات أمم أوروبا “اليورو”.

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ويلعب المنتخب السويدي بالطريقة التقليدية 4/4/2، حيث يرغب الجهاز الفني في الضغط على دفاعات الخصم من بداية المباراة.

تشكيل السويد

تشكيل السويد

حراسة المرمى: روبن أولسن.

الدفاع: لينوس فالكفيست، إيزاك هين، فيكتور لينديلوف، كين سيما.

الوسط: ديان كولوسيفسكي، ميشال كايوستي، سامويل جوستافسون، إيميل فورسبيرج.

الهجوم: فيكتور جيوكيرس،ألكسندر إيزاك.

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