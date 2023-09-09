منتخب بلجيكا يفوز على أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا 2024

حقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره أذربيجان بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين اليوم السبت، على ملعب ستاد دلجا أرينا، في غطار منافسات الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة السادسة لتصفيات أمم أوروبا 2024.

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المنتخب البلجيكي يفوز على أذربيجان

سجل هدف منتخب بلجيكا الوحيد في مواجهة اليوم اللاعب يانيك كاراسكو نجم نادي الشباب السعودي، والذي جاء في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات أمم اوروبا 2024، بالتساوي مع منتخب النمسا.

يتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة التي تضم كل من منتخبات النمسا والسويد وإستونيا وأذربيجان.

ترتيب مجموعة بلجيكا في تصفيات أمم أوروبا

يتبقى مواجهة وحيدة في للمجموعة في الجولة الجارية، وياتي جدول الترتيب كالآتي:-