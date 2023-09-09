تدريب مسئولي الرقابة الداخلية على مكافحة العدوى بالدقهلية

عقدت إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارةالصحة بالدقهلية، اجتماعاً لمسئولى الرقابة الداخلية بالمستشفيات والادارات الصحية.

وتضمن الاجتماع التعريف بالدور الرقابي لقطاع الرقابه والمتابعه بالوزاره إلى جانب طرح المعوقات التي قد تواجه اداء الاعمال وتذليلها لمسئولي الرقابة الداخلية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الرقابة الداخلية، والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى واختتمت أعمال الاجتماع بتدريب عملى على سياسات مكافحة العدوى بمشاركة نحو 48 من مسئولى الرقابه الداخلية بالادارات والمستشفيات.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات معالي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتعزيز الرقابة على الخدمات الصحية