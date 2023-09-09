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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تدريب مسئولي الرقابة الداخلية على مكافحة العدوى بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقدت إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارةالصحة بالدقهلية، اجتماعاً لمسئولى الرقابة الداخلية بالمستشفيات والادارات الصحية.

وتضمن الاجتماع التعريف بالدور الرقابي لقطاع الرقابه والمتابعه بالوزاره إلى جانب طرح المعوقات التي قد تواجه اداء الاعمال وتذليلها لمسئولي الرقابة الداخلية.


جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الرقابة الداخلية، والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى واختتمت أعمال الاجتماع بتدريب عملى على سياسات مكافحة العدوى بمشاركة نحو 48 من مسئولى الرقابه الداخلية بالادارات والمستشفيات.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات معالي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتعزيز الرقابة على الخدمات الصحية 

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