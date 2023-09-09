وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي القناطر الخيرية المركزي

أجرى الدكتور حمودة الجزار وبرفقته الدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية، جولة مرورية فجر اليوم علي مستشفي القناطر الخيرية المركزي.

وشارك في الجولة الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي، للتأكد من تواجد الأطباء النوباتجيين وطاقم التمريض النوباتجي.

وتفقد وكيل الوزارة، العناية المركزة واطئن على أحوال المرضي وعن مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفي ، وكذلك تفقد القسم الداخلي وقسم الاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ،وأكد علي مجانية الخدمات المقدمة بالطوارئ، وأكد أيضا ً علي ضرورة إتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي، موجهاً بضرورة إلتزام الطاقم الطبي بالنوباتجيات علي مدار اليوم.

وتوجه وكيل الوزارة، إلى قسم الكلي وتأكد من تواجد الفريق الطبي ومن تلقي المرضي للخدمة علي أكمل وجه.

وأوصي وكيل الوزارة، بضرورة إنشاء وحدة لإذابة الجلطات بسعة 3 أسرة داخل العناية المركزة، وتعد هذه هي الأولي من نوعها في مستشفيات المحافظة.

وأثني وكيل الوزارة، الفريق الطبي بالمستشفي وأشاد بالمستشفي الجديد وأوصي بسرعة الإنتهاء من وضع خطة تشغيل للمستشفي في القريب العاجل..

جدير بالذكر أن المستشفي قد دخلت ضمن خطة المحافظة في تطوير المستشفيات ، وأن المستشفي تضم عدد 220 سرير و تتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتين للمناظير وعدد 31 سرير عناية مركزة ، و16 سرير عناية متوسطة ، و24 حضانة للأطفال المبتسرين ، كما تحتوي علي عدد 38 جهاز للغسيل الكلوي بالإضافة إلي أقسام المعامل والأشعة والعلاج الطبيعي وبنك الدم والطوارئ.