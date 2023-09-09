تحالف عالمي جديد للوقود الحيوي ينبثق من قمة العشرين

أطلقت دولة الهند، اليوم السبت، تحالف عالمي للوقود الحيوي، من أجل تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف خفض صافي الانبعاثات للصفر من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي لتعزيز استخدام الوقود النظيف.

قمة مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تصريحات أمام زعماء مجموعة العشرين في القمة "نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي.

ونوة وزير النفط في الهند، بأن التحالف سيقدم مساعدة من خلال تشجيع تجارة الوقود الحيوي العالمية وتطوير سياسات ملموسة بشأن تبادل الدروس وتعزيز تقديم الدعم الفني لبرامج الوقود الحيوي الوطنية في أنحاء العالم.

وطلب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، من الصين تنحية قضاياها مع الهند في قمة مجموعة العشرين المقبلة جانبا والاضطلاع "بدور بناء".