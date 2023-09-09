قمة العشرين بالهند.. ملفات شائكة على طاولة الزعماء

في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند، تأتي مشاركة الرئيس في قمة العشرين في دورتها الـ18 اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي، تلبية لدعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.

وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس التقى بكلٍ من سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، و عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، و فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، وأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، و تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن قمة العشرين بالهند:

تُعقد قمة العشرين اليوم السبت بمشاركة كل أعضاء المجموعة.

"يأتي شعار القمة هذا العام"أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد"

تعد مجموعة العشرين من التجمعات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم،حيث تضم في عضويتها كل من" الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، والبرازيل، وأستراليا، وكندا، والمكسيك، وتركيا، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، وفرسنا، وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

تهدف المجموعة تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة الحرة.

تشكل اقتصاديات دول مجموعة العشرين نحو 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من حجم التجارة الدولية، و60 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم.

الزعماء المشاركون

يركز الزعماء المشاركون بقمة نيودلهي على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية وفي مقدمتها التغيرات المناخية - التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات، وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية - واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.

جدول أعمال قمة العشرين

كما يتضمن جدول أعمال قمة نيودلهي العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تاثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.