السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بث مباشر| انطلاق قمة العشرين في الهند بمشاركة الرئيس السيسي

انطلاق قمة العشرين
انطلاق قمة العشرين في الهند بمشاركة الرئيس السيسي

 تقدم “بوابة الوفد الإلكترونية” بثًا مباشرًا لانطلاق قمة مجموعة العشرين في الهند، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول العربية.

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السيسي يجري عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

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الرئاسة تكشف أهم ملفات أجندة السيسي خلال قمة العشرين (فيديو)

اللقاءات الجانبية:

 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

 رئيس جمهورية جنوب أفريقيا:

 صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس التقى كلًا من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ولولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل، وفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، ولي كيانج، رئيس الوزراء الصيني، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وتيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

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