DFSK الصينية تنفي البحث عن وكيل جديد وتؤكد: مستمرون مع "ناشيونال موتورز"

قريباً.. البدء في التجميع المحلي لسيارات العلامة

استقبلت شركة ناشيونال موتورز وكيل سيارات DFSK « إيجل -جلوري - البيك اب k01s و c31» وفدًا رفيع المستوى ممثلًا عن شركة DFSK الصينية خلال الساعات الماضية؛ وذلك لبحث الخطط المستقبلية، وحضر من الجانب الصيني كل من : ليجانج جو مدير عام علامة DFSK الصينية لتصنيع السيارات التجارية والكهربائية و جيتس لي الرئيس المسئول عن السوق المصرية؛ فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري كل من: عماد عبد النبي رئيس مجلس الإدارة؛ وأحمد عبد النبي الرئيس التنفيذي؛ وحاتم عبد النبي نائب الرئيس التنفيذي؛ وزكي سليمان مدير قطاع التسويق.

جانب من الاجتماع

وشهدت جلسة المباحثات الحديث عن خطط التصنيع المحلي والطرازات الجديدة المقرر طرحها بالسوق المصرية قريبًا ومستقبل التوسعات وضخ استثمارات جديدة.

ومن جانبه استنكر ليجانج جو مدير عام علامة DFSK الصينية لتصنيع السيارات التجارية والكهربائية ما تناقله البعض عبر المواقع الإلكترونية و السوشيال ميديا حول بحثهم عن وكيل أخر بدلًا من ناشيونال موتورز؛ وعلق قائلًا: « كل ما يتردد في هذا الشأن أكاذيب ليس لها أساس من الصحة ونحن مستمرون في علاقتنا مع ناشيونال موتورز التي بدأت منذ 9 سنوات؛ بعكس توكيلات واسماء كبرى غيرت وكلائها المصريين في فترة قصيرة».

وأضاف جو : «ناشيونال موتورز حققت كل خططنا السابقة بنجاح بل أن النتائج جاءت أكبر مما نتوقع أو مما كان مخطط لها وخاصة في مبيعات السيارة جلوري».

جلوري

تجميع جلوري الصينيةمحلياً

وكشف مدير عام علامة DFSK أن الشركة الصينية و الوكيل المصري اتفقا على خوض تجربة التجميع المحلي قريبًا وسيبدأ باكورة هذا الاتفاق بتجميع السيارة جلوري محليًا نظرًا للطلب المتزايد عليها بالسوق المصرية.

وأكد جو أن ناشيونال موتورز وكيل يمتلك كل مقومات النجاح التي تتماشى مع خططهم وأحلامهم وتواكب الطفرات الكبيرة لشركتهم وخاصة بعد أنا أصبحت DFSK الصينية الشركة الأولى في العالم لتصنيع السيارت الـ MPV الكهربائية.

وفي سياق متصل كشف أحمد عبد النبي الرئيس التنفيذي أن هناك مفاجآت عديدة سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة تتعلق بطرح طرازات جديدة في السوق المصرية وتوسعات كبرى وضخ استثمارات جديدة ؛ بالإضافة إلى خوض تجربة التجميع المحلي وذلك لمواكبة خطة الدولة لتعميق الصناعة المحلية.

وقال أحمد عبد النبي: « سنطرح خلال الفترة المقبلة سيارات SUV جديدة تنافس بقوة في السوق المصرية ؛ بالإضافة إلى طرح سيارة هايبرد وأخرى كهربائية وهو ما سَيُعد نقلة نوعية في استراتيجية الشركة».

ومن جانبه كشف حاتم عبد النبي نائب الرئيس التنفيذي أن ناشيونال موتورز و DFSK يعملان على تطوير سيارة سيدان ذات شاسية مرن يُعد اختراع جديد منسوب لـ DFSK؛ ومن المقرر طرحها بـ"السوق المصرية" في 2025.

وعن أكاذيب انتقال الوكالة إلى منافس أخر قال حاتم عبد النبي: نحن نتبع سياسة العمل في صمت دون النظر صوب الأكاذيب ولا نرد إلى بالعمل و الحديث عن خططنا المستقبلية والحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت انتشار أكاذيب وتضارب شديد في عدد من الأخبار تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غير المسئولة والتي زعمت خلالها انهاء DFSK عقد الوكالة مع ناشيونال موتورز واسناد التوكيل لشركة منافسة بالسوق المصرية دون الإعلان عن اسمها؛ وهو ما نفاه مسئولي DFSK الصينية بأنفسهم بل أنهم أكدوا على استمرار عقد الوكالة مع ناشيونال موتورز الذي يمتد في الأساس لسنوات.