خاص| شرط وحيد ينقص علاء مقلد للترشح لانتخابات الزمالك

قدم اللواء علاء مقلد أوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك 2023، لعضوية فوق السن كعضويه مستقلة، قبل غلق باب الترشح بـ 48 ساعه، ومازال ينقص مقلد بعض الأوراق لاكتمال ملفه.

شرط ينقص علاء مقلد للترشح لانتخابات الزمالك

وقدم علاء مقلد أوراق ترشحه لانتخابات الزمالك والتي كانت غير كاملة، وقال في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أنه مازال ينقصه المؤهل الدراسي، والذي سيكون جاهزًا غدًا الأحد، لاكتمال أوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك.

كان اللواء علاء مقلد رابع المتقدمين لانتخابات الزمالك، اليوم السبت، لعضوية فوق السن كعضويه مستقلة، وذلك قبل غلق باب الترشح بـ 48 ساعه.

المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات الزمالك

تم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات نادي الزمالك يوم الإثنين الماضي الموافق 4 من شهر سبتمبر 2023، والتي تستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات الزمالك

تتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح بانتخابات الزمالك كل من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.