السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال المغرب.. الداخلية المغربية: 721 إصابة خطيرة من 1204 حالات

زلزال المغرب
زلزال المغرب

تخطت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الـ1000 قتيل، كما أعلنت السلطات، في إحصاء يبدو أنه سيظل مرشحا للزيادة.

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زلزال المغرب.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1037 وفاة وإصابة 1204

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أوردته صحيفة هسبريس، إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، بينها 721 إصابة خطيرة.

 

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

 

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، فيما سجل العشرات من الهزات الارتدادية، كانت أقواها 5.9 درجة

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