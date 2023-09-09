الكوربيه تستعرض تحقيق البورصة لأعلى مستويات تاريخية (فيديو)

تناولت حلقة اليوم من الكوربيه مع " د. صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات المهمة والأخبار الحصرية .

تناولت الحلقة حوارا شاملا ومتكاملا مع عزت بطران العضو المنتدب لشركة " bookkeepers" للاستشارات المالية ورؤيته الكاملة للمشهد الاقتصاد، واستعرض رؤيته بشأن مستقبل الاقتصاد والتحديات التي واجهها.

كما تناولت الحلقة أخبارا مهمة تتمثل في البورصة، 35.3% نموا في رأس المال السوقي مسجلا مستويات تاريخية ، حيث حقق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له في جلسة الخميس الماضي 7 سبتمبر 2023 .

أغلق المؤشر عند مستوى 19467نقطة ، وهو يمثل نسبة ارتفاع قدرها 126.3% مقارنة بأقل مستوى له في 6-يوليو-2022 حيث سجل وقتها 8600 نقطة، كما يمثل ذلك نسبة ارتفاع سنوي قدرها 32.7% منذ بداية العام وحتى نهاية الجلسة وهي أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ عام 2016.

كما حقق رأس المال السوقي أعلى مستوى له منذ نشأة البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 35.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

وكان أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قد أكد في بداية استلامه لمهام عمله تقديره الكبير للتطور الملحوظ الذي يشهده السوق مدفوعا في المقام الأول بجودة وحسن التنسيق بين البورصة والهيئة خلال الفترة الماضية، مشددا على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سعيا لاستمرار استقرار السوق لزيادة كفاءته وتطوير آلياته بما يسمح بتنويع الخيارات الاستثمارية لجذب مختلف فئات المستثمرين. كما أكد اهتمامه بالملفات التي كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال، مشيرا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين.

كما تضمنت الحلقة خبرا حول الرقابة المالية: الرقابة المالية تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم اتحاد الأوراق المالية لتنمية سوق المال، حيث شكلت الهيئة العام للرقابة المالية مجموعة عمل تضم كافة الاتحادات والجمعيات المهنية وذلك لتعزيز التواصل الفعال مع كافة الأطراف ذات الصلة والعامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تضم 29 عضو من رؤساء ونواب ومسؤولي الإعلام والاتحادات والجمعيات المهنية المعنية بالخدمات المالية غير المصرفية.

تم اضافة مسؤولي الاتحاد المصري للأوراق المالية الى المجموعة التنسيقية، وذلك عقب إعلان النتيجة النهائية لأول انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات وذلك لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال والتي استضافتها الهيئة استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أعلنت عن تشكيل الوحدة بهدف تيسير عملية تعريف المجتمع المالى غير المصرفى بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على البيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية بهدف تيسير بيئة مزاولة الأعمال المالية غير المصرفية وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في مساعدة مسئولى الجهات المختلفة على اتخاذ قرارات سليمة وتعريف المتعاملين لديهم، مما يدعم جهود الهيئة في تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

وتتولى هذه الوحدة تنسيق عملية التواصل سواء قنوات التواصل أو المحتوى الذى سيتم إرساله وذلك بشكل مؤسسى لضمان استمرارية تدفق هذه البيانات اللازمة، حيث سيتم إرسال القرارات والتطورات التشريعية لكافة الجهات لتعميمها على أعضائهم أولا

وتتضمن الحلقة أيضا علامات استفهام حول اصرار هيئة الاستثمار على مخالفة القوانين ، حيث تصاعدت حدة غضب وثورة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ضد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسبب اصرارها على موقفها الذي يحمل العديد من علامات الاستفهام الضارة ببيئة وتشجيع الاستثمار، واصرارها على دفع الاستثمارات للهروب إلى الخارج.

قالت شركة "جولدن كوست" أن هيئة الاستثمار تصر على مخالفة القوانين ، بالدعوة الي عقد جمعية عادية للشركة لأعاده انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

أضافت الشركة أن هيئة الاستثمار تصر على الموافقة بالسير في إجراءات التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 16 أغسطس2023، وهو ما يمثل العديد من علامات الاستفهام؟

أوضحت الشركة أن مخالفة الهيئة تتمثل في أن المساهم لم يقم بطلب ذلك من الشركة ، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة .

كما أوضحت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل علي إيداع الأسهم الواجبة 5% علي الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرط جوهري لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث ....

كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالفا لنص المادة 41 من قواعد القيد التي تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس اثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول علي شاشة البورصة ، كما لم تراعي الهيئة استخدام التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة حيث ان التصويت التراكمي وجوبي لانتخاب مجلس الإدارة ، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين امين سر وفارزي اصوات وقام بعمل كل شئ بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث انها موجهه الي مساهم بعينه...كما لم يدعو مراقب الحسابات بالاطلاع علي نتائج الفرز واعلان النتيجة كما يحدث في جميع الجمعيات

طالبت الشركة حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بالتدخل في ظل حالة التعنت التي يصر عليها موظفو الهيئة.

كما تضمنت أيضا خبرا حول "ESTA" تنظم أول عمومية بالتصويت الالكتروني في تاريخ الجمعيات المهنية..، حيث نجحت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" في تنظيم أول جمعية عمومية لها عبر التصويت الالكتروني" عن بعد"، ليكون بذلك أول تصويت الكتروني على مستوى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن التصويت الذي شهدته عمومية الجمعية، تم بالمشاركة مع شركة مصر لنشر المعلومات" EGID" التابعة للبورصة المصرية عبر تطبيق "إي مجلس" الذي تعتمد عليه الشركات المساهمة في التصويت في جمعياتها العمومية.

أضاف "يونس" أن الذين قاموا بالتصويت عبر التطبيق من أعضاء الجمعية، الذين لهم حق التصويت وصلوا إلى 60% ، مما يعد إنجازا كبيرا للجمعية.

أشار "يونس" إلى أن الجمعية بعد نجاح عملية التصويت تلقت أكثر من 15 استفسارا بشأن الإجراءات اللازمة لعملية التصويت من الجمعيات الأخرى التابعة لوزارة التضامن، ببرنامج التصويت الالكتروني "عن بعد".

أوضح "يونس" أن الجمعية خلال الفترة القليلة القادمة سوف تستأنف نشاطها، بقبول دفعة جديدة من طلاب المستوى الأول في دبلومة التحليل الفني الخاص بالجمعية خلال الشهر القادم "أكتوبر"2023.

وكانت البورصة قد قامت مؤخرا بمشاركة يلاند أرلت رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، بتسليم الدفعة الجديدة من الجمعية ، شهادات الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفني الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفني المعتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.

فقرة التحليل وتتناول توقعات دعاء زيدان خبير أسواق المال تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات السوق خلال تعاملات الاسبوع الجاري تحركات عرضية بين الارتفاع والانخفاض.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف مؤشر إيجي أكس 30 مستوي 19800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك حال تجاوزه مستوي 19600 نقطة التي تعتبر نقطة مقاومة قوية، حال اختراقها سوف يستهدف منطقة 19800 نقطة.

كما تتوقع أن يكون مستوى 19300 نقطة منطقة دعم أولى، ومستوى 19100 منطقة دعم ثانية.