محافظ كفر الشيخ يهنئ المزارعين بعيد الفلاح المصري الـ 71

هنأ محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، المزارعين على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الفلاح المصرى الـ 71، والذي يتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام منذ صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.

وأعرب نورالدين، عن اعتزازه وتقديره بالفلاح المصري مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الزراعي من خلال المشروعات القومية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن الفلاح المصري هو العمود الفقري للدولة حيث يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل؛ من أجل تأمينها من الجوع ومدافعًا عن أمنها الغذائي وأن أهالينا من المزارعين أحد أسس التنمية في مصر.

أكد أن محافظة كفرالشيخ تتميز عن بقية المحافظات بأن الله حباها بإنتاج وفير من كثير من المحاصيل فلها الصدارة في إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية فهي تنتج ثلث إنتاج مصر و تحتل بهم المركز الأول كما تزرع 107 ألف فدان قطن و تحتل بهم المركز الأول على مستوى الجمهورية،و تمثل ثلث المساحة، و تتميز بإنتاجية أولى في زراعة البنجر وغيرهم من المحاصيل إضافة لاعتزاز أهالينا من المزارعين بأرضهم وبزراعتهم مما جعلنا نفتخر بهم، لأنهم يستحقون الشكر والتقدير.

ووجه نور الدين، الشكر للعاملين بالقطاع الزراعي لجهودهم المخلصة في النهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وتواجدهم المستمر مع المزارعين في الحقول للنهوض بالإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن الفلاح بعد قيام ثورة يوليو المجيدة أصبح مالكا للأرض الزراعية بعدما كان أجيرا عليها، وأصبح من حقه حتى يومنا هذا التصرف فيها كما يشاء ليزرع ويحصد ويأكل من خيراتها.