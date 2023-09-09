اللجنة الأولمببة المصرية تنعي المغرب بسب الزلزال الأليم

قدمت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم السبت، النعي للشعب المغربي بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد امس الجمعة، والتي لقي علي إثرها أكثر من 300 حالة وفاة، وأكثر من 600 إصابة.

نعي اللجنة الأولمبية المصرية

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمببة المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي للشعب المغربي في ضحايا الزلزال مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص المواساة والتعازي لأسرة اللجنة الأولمبية المغربية على هذا المصاب الأليم.

اللجنة الأولمبية المصرية

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة منتخبي المغرب وليبيريا التي كانت ستجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا وذلك بسبب الزلزال الذي شهدته البلاد مساء أمس الجمعة.