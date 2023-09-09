القبض على موظف بالمعاش بالقناطر الخيرية لهذا السبب

نجحت الداخلية فى ضبط موظف بالمعاش مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية محكوم عليه بالحبس 37 سنة وكفالات مالية فى 42 حكم جزئى بتهم (تبديد، مبانى)، وضبط نجار مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية محكوم عليه بالحبس 72 سنة وكفالات مالية فى 37 حكم (مستأنف، جزئي) بتهم (إيصال أمانة، تبديد).

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية محكوم عليه بالحبس 22 سنة وكفالات مالية فى 31 حكم (مستأنف، جزئي)، وضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم، محكوم عليه بالحبس 16 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم (مستأنف - جزئي)، وضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، محكوم عليها بالحبس 7 سنوات وكفالات مالية فى 30 حكم (مستأنف، جزئي) بتهم ( تبدي ، إيصال أمانة، وضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، محكوم عليه بـ الحبس 138 سنة فـى 56 حكم (مستأنف، جزئي) بتهم تبديد.

وتمكنت الجهود من ضبط مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، هارب من المراقبة فـي واقعة قضية سرقة محل ذهب بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه فى 190 حكم بتهم "تبديد، مراقبة" بإجمالى عقوبات بالحبس 10 سنوات و6 أشهر و27 يوم وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.