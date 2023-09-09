الوزراء ينفي اعتماد الذكاء الاصطناعي في خطبة الجمعة ووقف خطباء المساجد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف، أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأكد أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددا على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة، مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد، دون الاستغناء عن أي منهم، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب للأئمة، وذلك بهدف تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، مُناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم اعتماد 96 خطيبًا جديدًا في نهاية أغسطس 2023، لإقامة الشعائر بنظام المكافأة، وذلك من مديريات الأوقاف بمحافظات: "الشرقية، مطروح، كفر الشيخ، أسيوط، شمال سيناء"، من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية.



