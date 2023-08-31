حقيقة مد العمل بنظام "أون لاين" في سبتمبر

نفي مجلس الوزراء مد عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، وأكد أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مُشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه خلال شهر أغسطس الجاري فقط، ولن يتم مد هذا القرار خلال شهر سبتمبر المقبل، مناشدًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



