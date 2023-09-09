أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني (علمي)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني من الثانوية العامة للشعبة العلمية.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني ، اليوم السبت ولمدة 3 أيام، حتى يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات كاملة سيكون فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

يمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم في في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني بعد فتح باب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

يجب على طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني للقبول بالجامعات.

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي