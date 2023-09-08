فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

فتحت وزارة التعليم العالي، منذ قليل، باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات، أمام طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة.

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم الإثنين الماضي بنسبة نجاح 89.04%.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمدة 3 أيام، حتى يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

وسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

يمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بعد فتح باب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

يجب على طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

ضوابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

١. تتاح لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.