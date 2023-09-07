حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات أمام طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة يوم السبت المقبل.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم الإثنين الماضي بنسبة نجاح 89.04 في المائة.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

وسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد فتح باب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



ويجب على طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

ضوابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

١. تتاح لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

