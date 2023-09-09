السبت 09 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير المالية: محفظة استثمارات البنك الآسيوي في مصر 1.3 مليار دولار

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن بنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة البريكس، برأس مال ١٠٠ مليار ونحن أكبر حصة بعد الـ ٥ دول المؤسسة، بحصة بلغت  ١.٢ مليار دولار، بما يعكس اهتمام مصر بالوجود في هذه المؤسسات المالية الجديدة.

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شراكة في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية

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"المالية" تقود فرص الشراكة بين القطاع الخاص والبنك الآسيوي

وعن البنك الآسيوي للاستثمار، وأشار معيط إلى أن مصر تعتبر دولة غير إقليمية لأنها في أفريقيا من حيث الموقع وهي أكبر مساهم من قارة أفريقيا، ولأول مرة يعقد البنك اجتماعاته السنوية في أفريقيا، موضحًا أن البنك ساهم بالفعل، في استثمارات قطاع النقل بـ 250 مليون يورو في خط مترو أبوقير.

الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وتابع معيط:" محفظة استثمارات البنك الآسيوي في مصر ١.٣ مليار دولار، لنا مقعد في مجلس إدارة البنك وفي برنامج خدمات الصرف الصحي ب ٣٠٠ مليون دولار ودخل في مجمع بنبان للطاقة ب ٢١٠ مليون دولار، وقدم تسهيلات تمويلية للبنك الاهلى وبنك مصر".

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ولفت معيط أن سندات الباندا وهي سندات صينية، وتم طلب ضمانات لإصدارها، وبالفعل تم توفيرها، ونتوقع أن يعطينا البنك الآسيوي ضمانة بمجموع أكثر من ٥٠٠ مليون دولار، ونتوقع قدرتنا على هذا الاصدار قبل ٢٠٢٤.

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد وموقعها الالكتروني، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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