شراكة في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية

عقدت جمعية الالتزام الدولية (ICA)، شراكة مع الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) لتقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.

أكد مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية أن الشراكة تهدف إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً والتي بدورها تساعد في التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر.

وأوضح أن التعاون مع ICA يمثل فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار السوق.

أكد بيكا دير- رئيس جمعية ICA الدولية أن العمل مع ECS يهدف لتعزيز تعليم الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.

وتابع: من خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلي وخبرة ICA التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم تعليم عالي الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا في تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين في المنطقة ".

وأوضح أنه تم تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذي يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية. وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر بالانضمام إلى مجتمع ملئ بصانعي التغيير.

ستشهد الشراكة بين ICA وECS في تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات في مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال (AML) وشهادة ICA في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية ECS والمجتمع المهني بالمنطقة.