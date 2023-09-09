السبت 09 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير المالية: البنك الآسيوي يستهدف الاستثمار في البنية التحتية الخضراء

وزير المالية -ممحمد
وزير المالية -ممحمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متعدد الأطراف، ويستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في آسيا وتسهيل الإستثمارات بعض في الدول، وإنشاؤه جاء  بمادرات من دول آسيوية وهدفه.

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شراكة في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية

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وأوضح معيط، أن البنك الآسيوي بدأ برأس مال ١٠٠ مليار دولار ومصنف تربل A مع نظرة مستقبلية مستقرة ويركز على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا ويركز أكثر على القطاع الخاص. 

 

وأشار وزير المالية، إلى أن عدد أعضاء الدول المنضمة للبنك تبلغ 106 دولة، كمان أن هناك بعض الدول المنضمة غير إقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الآسيوي اعتمد استمارات بلغت ٤٤.٤ مليار دولار .

وذكر معيط، أن مصر انضمت كعضو مؤسس في ٢٠١٦ بعد تكوين البنك مباشرة، ويتعامل معنا كدولة إقليمية مؤسسة ولدينا ٦٥٠ مليون دولار في رأس مال هذا البنك،  موضحًا أن البنك يعتبر عملية تواصل بين دول آسيا وأفريقيا من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة والتواصل مع بين الدول بحيث أنه يساهم في الاستدامة العالمية والمحلية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد وموقعها الالكتروني، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو

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