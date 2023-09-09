نور فتح الله لـ الوفد: صممت فستان غادة عبدالرازق خلال 12 ساعة وسعره مفاجأة

تنجذب النجمة غادة عبدالرازق للأزياء الجذابة التي تبرز أنوثتها ومنحنيات قوامها الممشوق دون الميل للجرأة مما جعلها محط أهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة لترتدي أزيائها من توقيع أشهر مصممي الأزياء في مصر والوطن العربي.

نور فتح الله لـ الوفد: فستان غادة عبدالرازق أظهر رقي ذوقها وذكاء اختيارتها في عكس سحر قوامها

وكشفت مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله كواليس اختيار وتصميم فستان النجمة غادة عبدالرازق في أحدث ظهور لها في تصريحات خاصة بـ بوابة الوفد.

وأكدت أن غادة عبدالرازق اختارت هذا الفستان لانجذابها لتصميمه الذي يعكس سحر قوامها ويجعلها تشبه عارضات الأزياء العالميات.

وأوضحت انها صممت الفستان من قماش الكريب باللون الزهري مع التل الناعم لعمل الأكمام وتطريزها بحبات الكريستال؛ ليواكب الموضة 2023-2024، ويتناغم مع لون بشرتها البرونزية مما خطف الأضواء إليها أكثر.

وأضافت أن تم تصميم الفستان خلال 12 ساعه ونفذ نهائيًا فى مدار 7 أيام، وبلغ ثمنه 799 دولار ليبلغ ثمنه 25 ألف جنيه مصري.

وأردفت أن قوام غادة عبدالرازق الرشيق منح تصميم الفستان مذاق مختلف لتصبح مثال تقتدي به صاحبات القوام الطويل الممشوق من هذا الجيل.

وأشارت انها تحرص على تصميم أكثر من قطعه مفعمة بالاحتشام والرقي في كل كولكشن خاص بها لتجذب صاحبات الذوق الرفيع.

واختتمت أن تصميم الفستان يتناسب صاحبات الذوق الأنيق ويعرف ذوق المرأة من طريقة اختيارها للأزياء التي تختارها.

وتألقت غادة عبدالرازق بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش الكريب والتل المطرز بحبات الكريستال من الأطراف وحول الرقبه.

وأكلمت سحر إطلالتها بالتزين بالمجوهرات المرصعه بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق