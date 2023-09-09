اشتعال المنافسة بدار الحكمة بين «المستقبل» و«الاستقلال»

اشتعلت المنافسة بين قائمة المستقبل والاستقلال بدار الحكمة قبل بداية انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب وعدد من أعضاء المجلس حيث بدأت الجولات التعريفية ببرامج القائمتين حيث يترأس قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبدالحى لمقعد النقيب فيما يترأس الدكتور إيهاب الطاهر مقعد النقيب على قائمة الاستقلال وتبرز أهم محاور قائمة المستقبل على استكمال العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية والذى يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية والعقوبة تكون مدنية تعويضات وليست جنائية مع الحبس الاحتياطى ومنع عمل الأطباء أكثر من 12 ساعة متواصلة أو 24 ساعة فى حالة النوبتجية على أن يكون اليوم التالى إجازة وعدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية واعتماد سياسة الشباك الواحد فى ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر.

وتعمل قائمة المستقبل على محور الأجور من خلال تطبيق لائحة مالية لأطباء التأمين الصحى الشامل وزيادة موارد صندوق المخاطر ورفع قيمة التعويضات والحفاظ على أموال اتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها وتحسين تحصيل الدمغة وتطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية وإضافة الصيدليات والأدوية للمشروع بالتعاون مع شركاء الاتحاد بالإضافة إلى الدورات التدريبية.

أما قائمة الاستقلال والتى رفعت شعار عدم التبعية لأى اتجاه سياسى أو حزبى أو تنفيذى فقد ابرزت أهم محاورها من خلال عدد من الجولات بالمستشفيات والقطاعات الطبية والصحية للتعريف بالقائمة حيث أكدت فى محاورها على قانون المسئولية الطبية وحماية المستشفيات ورفع الأجور والمعاشات وتعديل القرارات المجحفة للترقيات وسداد مصروفات الدراسات العليا وتعديل قانون النقابة، كما أكدت قائمة الاستقلال على العمل التطوعى دون تربح أو مصالح خاصة وتنوع الدورات وتطبيق نظام الفيديو كونفرانس ودعوة الفرعيات لإنشاء لجان نقابية بالمستشفيات وتفعيل خط ساخن للإبلاغ عن الاعتداءات وتفعيل استفادة أطباء الامتياز من الخدمات الاجتماعية والترفيهية.

وأبرزت قائمة الاستقلال الخدمات التى يمكن لاتحاد المهن الطبية تنفيذها وهى تعديل أى لوائح تسمح بالتربح أو الإهدار وإتاحة جميع الميزانيات والبيانات على صفحة الاتحاد وتفعيل سلطة الجمعية العمومية باختيار مراقب حسابات لمراقبة التصرفات المالية وزيادة تحصيل الدمغة لتكرار زيادة المعاشات وزيادة الدعم المخصص لمشروع العلاج.