تفاصيل شطب «أبوكراع» وتصعيد «لحسن» و«القطيطى» بـ«المحامين»

وافقت أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين على تصعيد كل من سعيد حسن ومحمد القطيطى لعضوية مجلس النقابة العامة خلفاً لكل من على الصغير وخالد أبوكراع وصرحت مصادر خاصة لـالوفد بأن مجلس النقابة قد اتخذ قراراً بمحو اسم خالد أبوكراع من جداول نقابة المحامين نهائياً لما بدر منه حيث قام المجلس بالتحقيق فى الواقعة التى نسبت إليه حيث قام بالدخول إلى مكتب النقيب العام وأتلف بعض الأثاث وسب النقابة وأعضاءها بألفاظ نابية وذلك فى حضور جمهرة من أعضاء مجلس النقابة مما يعد مخالفة لقانون المحاماة وتقاليد وآداب المهنة وما تفرضه من الالتزام بالسلوك القويم.

فيما كشفت مصادر لـ«الوفد» قيام خالد أبوكراع باصطحاب بعض المحامين والدخول عنوة إلى مخزن النقابة والاستيلاء على الايصالات المؤمّنة الخاصة بالتصديق على العقود وليس تلك الحالة الأولى التى يتم فيها شطب المحامى خالد أبوكراع حيث شطب بعد صدور حكم ضده من محكمة استئناف القاهرة، فى الدعوة التأديبية التى حملت رقم 55 لسنة 2020

وعلق خالد أبوكراع، المحامى، على صفحته الرسمية أن ما حدث معه دهس لقانون المحاماة حيث إنه تفاجأ بإسقاط قيده أثناء وجوده بالمحكمة وأول الموجبات أن يتم استدعائى بصفتى عضو مجلس النقابة والتحقيق معى كما أن مجلس النقابة لم ينعقد على الاطلاق حتى الآن وقرار تعيين سعيد حسن باطل وبحكم القانون ما زلت عضواً بجداول نقابة المحامين وأن مجلس النقابة اجتمع فى 12 مايو 2022 أثناء فترة القائم بالأعمال الأستاذ مجدى سخى وتم التصويت على عدم اسقاط عضوية وبالتالى فقرار العضوية محصن بقرار مجلس النقابة وان المادة 116 تؤكد أن الحكم غير نهائى وغير بات وقد قمت بإقامة دعوى رقم 54370 لسنة 77 شق مستعجل ضد نقيب المحامين عبدالحليم علام وسعيد حسن وأطالب بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين وما ترتب عليه من آثار.

وتم تصعيد سعيد حسن وهو نقيب محامى السويس الأسبق وعضو النقابة العامة وممثل دائرة استئناف الإسماعيلية وتم التصعيد بسبب حصوله على أعلى الأصوات على المستوى العام فيما يذكر أن محمد القطيطى يعمل مديراً للشئون القانونية بهيئة السكة الحديد وحاصل على أعلى الأصوات فى مستوى ممثلى الادارات القانونية وقد صعد خلفاً للأستاذ على الصغير لبلوغه سن التقاعد حيث يشترط أن يكون ممثلو قطاع الإدارات القانونية بثلاثة أعضاء وبخروجه للمعاش فقد هذا الشرط.