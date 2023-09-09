مشاركة مصر في قمة العشرين يُزيد حجم التبادل التجاري

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الإقتصادية، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند تلبية لدعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تاريخية، وتأتي في توقيت مهم للغاية ولاسيما بعد إنضمام مصر إلى مجموعة بريكس.

ضخ المزيد من الاستثمارات

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مشاركة مصر في قمة العشرين سيساهم في توطيد سبل التعاون وتوسيع دائرة الاهتمام المشترك بين مصر ودول المجموعة بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري ، خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تحتية وبيئة استثمارية جاذبة للعمل والاستثمار فيها و في ظل تقارب اقتصادها مع متطلبات واحتياجات دول مجموعة العشرين في قطاعات عديدة كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والأدوية والرقمنة.

العلاقات المصرية مع دول المجموعة

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن العلاقات المصرية مع دول مجموعة العشرين استراتيجية تاريخية متشعبة وممتدة إلى العديد من المجالات ولا تقتصر على التجارة والاقتصاد، بل تمتد إلى الجوانب الثقافية والتعليمية والعسكرية والسياسية ، وهناك حالة كبيرة من التوافق الدائم بين مصر ودول مجموعة العشرين في العديد من الملفات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع، تعد دولة الهند التي تستضيف هذه القمة من الاقتصادات الأكثر نموًا ولها دور كبير جدًا في العالم سواء بحجم إنتاجها أو بقدرتها الاقتصادية في العديد من المجالات التي تتماشى مع اقتصادات الدولة المصرية في ظل حالة من التعاون المشترك نتجت عنها عدد من الاتفاقات السابقة بين البلدين مثل اتفاق التجارة واتفاق خاص باللجنة المشتركة واتفاق خاص بحماية حقوق الاستثمارات المتبادلة واتفاقية الازدواج الضريبي .

حجم الاستثمارات الهندية في مصر

وأفاد، حجم الاستثمارات الهندية في مصر يصل إلى 3,2 مليار دولار في 52 مشروعًا، وهناك عدد من القطاعات المصرية الواعدة التي تهم دولة الهند وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات التجميعية والزراعة وتكنولوجيا الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد حققت هذه القطاعات معدلات نمو في مصر خلال السنوات الأخيرة، فتعميق التعاون مع الهند يعد نجاح جديد يحسب إلى السياسة المصرية ونجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تعمل على جذب استثمارات وشراكات جديدة ، حيث تقف على مسافة واحدة من اقتصادات العالم وهو ما اعطى أهمية لانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك محور قناة السويس الذي يمثل محور التجارة العالمية وسيلعب دور كبير مع طريق الحرير الذي تسعى دولة الصين إلى تفعيله ، وذلك باعتبار الصين إحدى الدول الأعضاء في مجموعة بيركس.

وأوضح، الدولة المصرية تمتلك مجموعة من العضويات الإقليمية والدولية وهي بوابة العالم إلى افريقيا، مما يجعل تعاون مجموعة العشرين معها نقطة مهمة تجعلها تستفيد هي ومجموعة الدول الأعضاء من العلاقات الاستراتيجية للدولة المصرية.