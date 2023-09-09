تزامنًا مع انطلاقها.. تاريخ نشأة قمة العشرين

قمة العشرين بالهند.. تنطلق فعاليات قمة العشرين في دورتها الـ18 اليوم السبت بمشاركة زعماء المجموعة، بل وتأتي مشاركة مصر تلبية لدعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.

شعار قمة العشرين

"يأتي شعار القمة هذا العام تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد".

وجاءت دعوة مصر للمشاركة في فعاليات قمة العشرين ي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط بين القاهرة ونيودلهي على مدار عقود.

وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ نشأة قمة العشرين في سطور:

مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولاً متقدمة ونامية.

تاريخ نشأة قمة العشرين

جاءت فكرة إنشاء مجموعة العشرين في عام 1999م وكانت تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.

وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008م، رُفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء.

انعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في نوفمبر 2008م ونتيجة لذلك وسع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

مناقشة قضايا شائكة

تمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

تهدف المجموعة تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة الحرة.