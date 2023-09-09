بسبب المعاكسة.. إنهاء حياة شخص وإصابة 4 أخرين في مشاجرة بأوسيم

نشبت مشاجرة بين 6 أشخاص بالأسلحة البيضاء، بسبب معاكسة فتاة، مما أسفر عن وفاة أحدهم متأثرا بطعنة في الجسد، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص أحدهم "مُصاب بجروح قطعية") ، طرف ثان: (3 أشخاص "مصابين بجروح طعنية وسحجات" وتوفى أحدهم متأثراً بإصابته) بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعرض لكريمة أحد أفراد الطرف الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، فقام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على أحد أفراد الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

سقوط نصاب الغربية لاستيلاء على 4.3 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة الملابس

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مالك محل ملابس بالغربية؛ لقيامه بالاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه من أحد المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى – مقيم بمحافظة الغربية)، بتضرره من (مالك محل ملابس" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها واستثمارها له فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطاً احتياليـاً مـن خـلال تلقـيه مبالغ مالية مـن المواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم بـزعم استثمارها وتوظيفهـا لهم مقابل حصولهم على أرباح، مما مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ (4,300,000 مليون جنيه مصرى) مـن المجنى عليه وتوقف عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ادعى علاقاته بالمسئولين.. ضبط نصاب الوظائف الحكومية في طنطا

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية بتضررهم من حاصل على معهد مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.



وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

