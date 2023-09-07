إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في حي الصيفية بمدينة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة وتبين أنها نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة وتبين وجود 4 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جهه أخرى أُصيب 17 شخصً بينهم 6 أطفال بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.تم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة،اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة- أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بعد إسعاف طهما إتجاه أسيوط، انتقلت على الفور الشرطة والاسعاف وتبين اصابة 17 شخص وهم سعيد عاشور أحمد حسن - عمرو وائل نور الدين - محمد عبد المعز أحمد عبد المطلب - جودي محمد عبد المعز عبد المطلب - أنس محمد عبد المعز عبد المطلب - أشرقت محمد عبد المعز عبد المطلب - تسنيم محمد عبد المعز - هلال عبد الحكم عبد الغفار - فاطمة عزيز عبد اللطيف محمد - نور ربيع موسى - محمود إسماعيل محمد عابد - هالة أحمد حسن - حميدة كامل إبراهيم - آية خالد نجيب عبد الحليم - نجلاء عبد الفتاح رجب - أميرة رمضان جبر- محمد صديق محمد.

تم نقل المصابين ب بـ 7 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام،، و تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





