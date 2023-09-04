مصرع شاب في مشاجرة بالمنيرة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة خلال مشاجرة بمنطقة المنيرة الغربية، اليوم الاثنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة المنيرة الغربية، بإجراء التحريات بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخص آخر، نتيجة خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته ومصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.