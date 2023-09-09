فيتوريا يُحقق أفضل بداية لـمدرب في تاريخ منتخب مصر خلال الألفية الجديدة

حقق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رقمًا مميزًا خلال قيادته للفراعنة، وذلك عقب فوزه الأخير مساء امس الجمعة علي منتخب اثيوبيا، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.

يُذكر أن فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ سنة وشهرين خاض 8 مباريات فقط منها 4 رسمية و 4 مباريات ودية، وتمكن خلالهما من تحقيق العلامة الكاملة.

وتمكن روي فيتوريا من تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الـ8 مباريات على التوالي، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتال مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية، وسجل المنتخب تحت قيادة البرتغالي 20 هدفا واستقبل 2 فقط حتى الآن.

حيث تمكن من الفوز علي كل من:

النيجر (3-0)

ليبيريا (3-0)

بلجيكا (2-1)

مالاوي (2-0)

مالاوي (4-0)

غينيا (2-1)

جنوب السودان (3-0)

إثيوبيا (1-0)

وقاد فيتوريا، المنتخب المصري للصعود إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، والمقرر لها ان تنطلق في يناير، وذلك بعدما حصد 15 نقطة في الصدارة، فيما يحتل غينيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

تعليق فيتوريا عقب الفوز علي منتخب إثيوبيا

علق المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الفوز الذي حققه منتخب مصر على حساب نظيره أثيوبيا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، وختامة للتصفيات في صدارة المجموعة.

وقال فيتوريا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «استحقنا الفوز على إثيوبيا اليوم وكنا الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص”، مضيفًا: “عدم تسجيل الهدف الثاني كان بمثابة الأكسجين الذين يتنفسه منتخب إثيوبيا».

وأضاف: «المباراة اليوم كانت في بداية الموسم للاعبين وبعض اللاعبين الرتم لم يصل إلى أفضل شيء، غياب بعض العناصر عن منتخب مصر سبب عدم الظهور بشكل متميز ولكن هذا ليس السبب الرئيسي».

وتابع: «سددنا ١٨ كرة على مرمى إثيوبيا ولكن التوفيق لم يكن معانا اليوم”، مضيفًأ: “في الشوط الثاني منتخب مصر تراجع ولكن كانت هناك هجمات مرتدة».