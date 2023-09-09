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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

دفاع النواب: مشاركة السيسي في قمة مجموعة العشرين تقدير كبير لمصر

النائب خالد طنطاوى
النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة مجموعة العشرين بالهند كضيف الشرف الرئيسي في أعمال القمة بمثابة تقدير عالمى كبير لمصر ولدورها الريادي والتاريخي تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.

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وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف الاوساط السياسية الاقليمية والدولية مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسى أصبحت لها مصداقيتها الكبيرة لدى العالم كله بجميع دوله ومنظماته
وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى فعاليات قمة مجموعة العشرين بالهند سيكون لها اثاره الايجابية والكبيرة لصالح الاقتصاد الوطني مؤكداً أن الرئيس السيسى يحرص من خلال مشاركته فى مثل هذه الاحداث العالمية المهمة على الترويج لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمشاركة فى مختلف المشروعات الاستثمارية داخل مصر .

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