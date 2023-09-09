السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس وزراء الهند: يجب العمل معَا لمواجهة التحديات

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إنه علينا أن نتبنى حلولًا ملموسة للتحديات التي تواجهنا، ليس فقط للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين أصبحت رمزًا للدمج للجميع بروح أننا كلنا جميعًا داخل وخارج البلاد يجب أن نعمل معًا.

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السيسي يجري عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

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الرئاسة تكشف أهم ملفات أجندة السيسي خلال قمة العشرين (فيديو)

قمة العشرين هي مجموعة للشعوب

وأضاف مودي، خلال كلمته بفعاليات قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم السبت، عرضتها قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه القمة أصبحت لمجموعة العشرين هي مجموعة للشعوب، وهناك تقريبًا مئتي اجتماع قد تم عقدهم على مدار السنوات في البلاد بـ 60 مدينة هندية.

 قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب

وأوضح رئيس الوزراء الهندي، أن قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب، معقبًا: "أنا واثق من أننا لدينا إجماع على هذا المقترح بموافقتكم، وقبل أن نواصل أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين".

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