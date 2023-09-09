السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يجري عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

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السيسي يتوجه إلى الهند اليوم للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20

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السيسي يوجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لاقتصادية قناة السويس

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس  التقى بكلٍ من سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، و عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، و فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، وأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، و تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي ورئيس جزر القمر
الرئيس السيسي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية
الرئيس السيسي  ورئيسة المفوضية الأوروبية
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الصيني
الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي

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