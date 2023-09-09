السيسي يجري عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس التقى بكلٍ من سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، و عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، و فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، وأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، و تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي ورئيس جزر القمر

الرئيس السيسي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الصيني