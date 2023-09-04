2 أكتوبر .. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص في بنها

أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة قسم أول بنها، لجلسة 2 أكتوبر المقبل، وذلك للمرافعة.

2أكتوبر .. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص في بنها

صدر الحكم برئاسة المستشار ثروت عامر وعضوية المستشارين خالد الشباسي وشريف محمد السباعي، وأمانة سر ناصر الغنيمي.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1982 لسنة 2023 والمقيدة برقم 931 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بأن المتهمين محمود.ع. م، سائق، عمر.ف.ع، حاصل على دبلوم صنايع، محمد.ع.م، لأنهم في يوم 22 / 3 /2023، قتلوا المجني عليه أحمد عوني عبد الفتاح السيد عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بحرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمين الثاني والثالث وتوجهوا إلى والمجني عليه تطورت إلى تعدى المجنى عليه علي المتهم الأول بالضرب وإهانته وانصراف المجني عليه صوب طريقة حيث اتجه المجني عليه وما أن ظهروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء سكين.

وأشار أمر الإحالة، ان المتهمين قاموا بمباغتته خلفًا بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه.



وتابع أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة شومة، وطوب مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بشبين القناطر

كما شهدت قرية عرب الصوالحة دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بكدمات، بسبب قيام أحد الطرفين بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، وتعدي كل منهم على الأخر، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب قيام أحدهم بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب.

وتم تحويل طرفي المشاجرة للمستشفى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

