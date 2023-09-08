حملة لاستعادة حجر رشيد المسروق على يد بريطانيا.. مكانه المتحف المصري

أطلق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، حملة كبيرة لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا، وقام بعمل وثيقة للتوقيع عليها من أجل استعادة حجر رشيد، ووصل عدد الموقعين حتى الان 200 ألف.

وأكد حواس أنه يسعى لجمع مليون توقيع، لافتا إلى أن الوثيقة محاولة للضغط الشعبي على بريطانيا لاستعادة حجر رشيد، أحد أهم الآثار المصرية.

وتابع أن الجانب البريطاني قال "إن حجر رشيد ليس من ضمن الآثار المصرية المسروقة، لكن في ذات الوقت لا يعلم أحد الحقيقة"، مؤكدا أن ما حدث فى المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

وأوضح أن الضغط مفيد وضمن سياستنا المستمرة لاستعادة الآثار المصرية من بريطانيا، وهو النهج الذي اتبعته دول أخرى أيضا لاستعادة آثارها، مثل اليونان وإثيوبيا، مطالبا بتنظيم مؤتمر دولي في مصر يجمع الدول التي تسعى لاسترداد آثارها من المتحف البريطاني.

"حجر رشيد" أيقونة الآثار المصرية

وأشار علام الاثار المصرية، إلى أنه بدأ حملة جمع التوقيعات لتكون "شعبية"، وأن يكون المصريون هم من طالبوا بريطانيا باستعادة "أيقونة الآثار المصرية" الذي أخرجه الفرنسيون من مصر، قبل أن يستحوذ عليه الإنجليز، وحان وقت إعادته لبلده الأم، فمكانه الطبيعي حاليا هو المتحف المصري الكبير.

كما طالب حواس المصريين بالدخول عبر اللينك الخاص بوثيقة المطالبة باستعادة حجر رشيد والتوقيع عليها، ويمكنهم ذلك من هنا