الجمعة 08 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بالبحر الأحمر

حادث تصادم
حادث تصادم

تعرض  5 أشخاص للإصابة، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكى، مع أخرى نقل بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقي العلاج . 

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وفاة شخص وإصابة نجلته في حادث تصادم بكرداسة

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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بطريق رأس غارب الغردقة

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالكيلو 50 طريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من نيفرت لطيف لطفى 39 سنة "كدمات متفرقة بالجسم والوجه"، روماني فوزى ميخائيل 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، بيرلى رومانى فوزى 5 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، بيير رومانى فوزى 7 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، جيمى جابر حنا 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم".

كما لفظ  طفل أنفاسه الأخيرة وأصيب 5 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 60 بالطريق الدولى في نطاق محافظة مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

 إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين 

وخلف الحادث عن إصابة  كل من  "صفية محمد مصطفي 54 سنة مصابة باشتباه "نزيف داخلى بالبطن، يزيد محمد جمال  3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رافعة عبدالعزيز عبده 65 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ، تغريد جمال انور 33 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود جمال الدين  35 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ، بالإضافة إلى يامن محمد جمال 3 سنوات جثمان هامد.

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

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