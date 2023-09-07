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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أشهر لقب استاء منه الملحن بليغ حمدي خلال مسيرته الفنية ووصفه بالـ"رذل"

بليغ حمدى
بليغ حمدى

يعود اسم الملحن القدير بليغ حمدى دلالة كبيرة على ألحانه الهامة  أعماله المحفورة في قلوب الجميع، الذى لحنها خلال مسيرة أثري بها الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله منذ 30 عاما في 1993، احتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.

بليغ حمدى

أشهر لقب استاء منه الملحن بليغ حمدي خلال مسيرته الفنية

تداولت الكثير من الألقاب التي اشتهر بها الملحن بليغ حمدي، خلال مسيرته منها العبقرى، وملك الموسيقى بالإضافة لغيرها من الألقاب، الذى اتصف بها خلال مسيرته الطويلة إلا أن هناك لقبا واحدا اعترض عليه جهراً بأحد البرامج التليفزيونية واستنكره للغاية بل وصل الحد به لوصفه بأنه شيء رذل.

بليغ حمدى

بليغ حمدي عن سبب عدم تقبله لقب موسيقار

أشار بليغ حمدي عن سبب ذلك خلال حواره : "استعمال موسيقار شيء رذل وأنا مبحبوش، وإذا وجدته يسبق اسمي على الورق أقوم بشطبه، لأنني لا أحب تلك الكلمة على الإطلاق".

بليغ حمدى

تابع بليغ حمدي : "السبب حول ذلك يعود لأن الإبداع بالموسيقى شيء وقيادة الأوركسترا شيء آخر تماماً، ولكن هناك ما يعرف بالمايسترو أو قائد الفرقة الموسيقية في العالم العربي".

بليغ حمدي: مصطلح الموسيقار يطلقها الأتراك على الملحن

أضاف بليغ حمد حول الأمر : "مصطلح الموسيقار يحمل معنى مختلف عن الملحن، لذلك استخدامه في هذا الموضع أمر خاطئ، كما أنه كلمة تنتمي للغة التركية حيث يطلقها الأتراك على الملحن، ولكن بدأ استخدامها فيما بيننا كتعبير جديد لا أفضله إلا فى موضعه".

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