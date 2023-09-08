الجمعة 08 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة صغير وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمطروح

حادث
حادث

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة  وأصيب 5 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 60 بالطريق الدولى في نطاق محافظة مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

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وفاة صغير وإصابة  5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى بمطروح 

وخلف الحادث عن إصابة  كل من  "صفية محمد مصطفي 54 سنة مصابة باشتباه "نزيف داخلى بالبطن، يزيد محمد جمال 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رافعة عبدالعزيز عبده 65 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ، تغريد جمال انور 33 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود جمال الدين  35 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ، بالإضافة إلى يامن محمد جمال 3 سنوات جثمان هامد.

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

 

كما أصيب شخص اليوم الجمعة ببتر فى القدمين، إثر سقوطه من القطار بمحطة قطار بنى سويف ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من إحدى القطارات بمحطة قطار بنى سويف وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، محمد م .ع 60 سنة مقيم محافظة أسوان ومصاب بتر بالقدمين، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى.

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