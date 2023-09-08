فيصل الغامدي يتصدر الترند بعد رسالته لناديه السابق الإتفاق

فيصل الغامدي.. تزايدت عمليات البحث عليه بمواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وموقع البحث العالمي جوجل، عقب رسالته التي وجهها لنادي الإتفاق وجماهيره بعد رحيله عنه، وانتقاله لنادي الاتحاد.

وكتب الغامدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، وقال:“اليوم أودع نادي الاتفاق بعد سنوات قضيتها معهم وعشت فيها أوقاتًا ولحظات رائعة.. شكرًا لمجلس ادارة النادي الحالية والسابقة وشكرًا على كل من أشرف علي في جميع مراحلي السنية وما أنسى فضلكم علي بعد الله".

كما وجه الشكر لفريق الإتفاق وجمهوره وقال:"شكراً لإخواني اللاعبين واتمنى لكم التوفيق دائماً .. شكرا لحبايبي للجمهور الاتفاقي على دعمي وتحفيزي لتقديم الأفضل. سائلاً الله التوفيق لي ولكم".

وفي تغريدة جديدة اعرب عن سعادته بانتقاله للاتحاد وقال:"توكلت على الله اليوم أبدأ مرحلة جديدة في حياتي.. فخور جداً بتمثيل نادي كبير كنادي الاتحاد.. شكراً لإدارة النادي على ثقتهم وعلى رأسهم أنمار الحائلي، والأستاذ أحمد كعكي".

واستكمل موجها حديثه لجمهور ناديه الجديد"الاتحاد"، وقال: “جمهور العميد أوعدكم بتقديم الأفضل لإسعادكم جميعاً.. شكراً لكم وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وبإذن الله نفرح دايماً بالإنجازات وصناعة التاريخ”.

الجدي بالذكر أن نادي الاتحاد قد أعلن مؤخر عن تعاقده رسميًا مع اللاعب فيصل الغامدي -الذي كان يلعب بصفوف نادي الاتفاق-، لمدة 5 مواسم، حتى عام 2028، وتمنت له الإدارة التوفيق مع العميد وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة المقبلة.