‎3 أطعمة رئيسية لتحسين صحة الدماغ.. الشوكولاتة الداكنة أبرزها

يتغير كل دماغ مع تقدم العمر، وتتغير الوظيفة العقلية معه، والتدهور العقلي شائع، وهو واحد من أكثر العواقب المخيفة للشيخوخة، لكن الضعف المعرفي ليس حتميا.

وهناك بعض الأطعمة التي تحسن الصحة العقلية وتحمي من مخاطر الأمراض العقلية، وفقًا لموقع Deseret News، كما تعزز الذاكرة وحماية الذاكرة العقية من الخرف والاكتئاب وتحسن صحة الدماغ، وتتمثل في الأتي.

الخضروات الورقية

الخضراوات الداكنة ومنها السبانخ والسلق مفيدة جدا لصحة الدماغ، وتعمل على تحسين القدرة العقلية وحمايتها من التدهور وتعزيز وظائف الدماغ المعرفية والحالة المزاجية أيضا.

وجاء هذا حسب دراسة تم نشرها في Neurology، حيث تبين أن الذين يتناولون خضراوات داكنة بشكل يومي، لديهم بطء في تدهورهم المعرفي وتحسين الذاكرة.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة، حيث توجد بها الألياف والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، كما أنها مهمة في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة وتحسين الصحة العقلية ومنع الأشخاص من التعرض للاكتئاب، بخلاف من لا يتناولون الشيكولاتة الداكنة.

الأسماك الغنية بأوميجا 3

هناك مجموعة من الأسماك وهي غنية بالأوميجا 3 وتعمل على تحسين جودة الدماغ، حيث يجب الحرص على تناول السلمون والتونة والأنشوجة.

ومن يتبعون نظاما غذائيا صحيا ويكون غنيا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، لديهم قدرة على حماية الحصين الموجود داخل الدماغ، وتعزيز الذاكرة وتنمية القدرات المعرفية