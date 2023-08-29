عوامل خطرة تزيد من احتمالية الإصابة بـ جلطة الدماغ.. التدخين أبرزها

تحدث جلطة الدماغ بسبب انسداد تدفق الدم إلى الدماغ (السكتة الدماغية) أو النزيف المفاجئ في الدماغ (السكتة الدماغية النزفية)، وأشياء كثيرة تزيد من خطر الإصابة بجلطة الدماغ ، يمكن تغيير بعض عوامل الخطر هذه للمساعدة في منع السكتة الدماغية أو السكتات الدماغية المستقبلية.

حوالي 87% من جلطة الدماغ تكون إقفارية، ويحدث الانسداد في الدماغ عادة بسبب قطعة من اللويحة أو جلطة دموية، وإذا حدث الانسداد محليًا في الدماغ، فإن الحالة تسمى تجلط الدم، وإذا انتقلت الجلطة الدموية من مكان آخر في الجسم، يطلق عليها اسم الانسداد، ويتم تصنيف السكتات الدماغية الإقفارية على وجه التحديد بناءً على مكان حدوث الانسداد في الدماغ ومكان حدوث الانسداد في الجسم، وفي بعض الحالات، لا يكون موقع الانسداد الأصلي معروفًا.

عوامل خطر جلطة الدماغ

ارتفاع مستويات السكر في الدم

ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري يزيد من خطر تكوين الجلطات، وتساهم حالات مثل الرجفان الأذيني في تكوين جلطات دموية يمكن أن تنتقل إلى الدماغ، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعزز الترسبات الدهنية التي تسد الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما يزيد احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الشرايين في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى تمزقها أو انسدادها بشكل أسرع. تزيد الشرايين الضعيفة أو المسدودة في الدماغ من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير، ولهذا السبب يعد التحكم في ضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

التدخين

يزيد استهلاك التبغ من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يسبب التدخين تراكم الترسبات في الشرايين، ويزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، ويقلل الأكسجين في الدم، ويجعل قلبك يعمل بجهد أكبر.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن خمسي الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية تحت سن 65 عاما مرتبطة بالتدخين.

يرتبط التدخين بزيادة الإصابة بأمراض الأوعية الدماغية. وحتى بعد تعديل عوامل الخطر الأخرى، يكون مدخنو السجائر أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض الوعائية الدماغية.

يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السكتة الدماغية.

في غضون 4 إلى 5 سنوات من الإقلاع عن التدخين، ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير.

السمنة

يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق التسبب في الالتهاب الناجم عن الأنسجة الدهنية الزائدة يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم وزيادة فرصة الانسداد، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى السكتات الدماغية.

تم ربط الأنسجة الدهنية الزائدة بزيادة خطر الإصابة بنوبة نقص تروية عابرة (المعروفة أيضًا باسم "السكتة الدماغية الصغيرة")، بغض النظر عن عوامل الخطر الوعائية الأخرى.

كانت السمنة، مقاسة بمؤشر كتلة الجسم، أو محيط الخصر، أو نسبة الخصر إلى الورك، عامل خطر كبير للسكتة الدماغية.