دراجة معاقين ودخل شهري تنقذان حياة وائل سليمان.. استغاثة عاجلة لـ "الصحة والتضامن"

أطلق الشاب وائل نور سليمان استغاثة عاجلة إلى وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعى، لتوفير سقط من ارتفاع 33 مترا ما يعادل 12 دورا من أعلى ونش خلال عمله كهربائى (مساعد براد) بإحدى الشركات.

وأوضح أنه مكث في المستشفى 27 شهرا بعد إصابته بكسور في الفقرات الأولى والثانية والإنثى عشر الصدرية وكدمات بالنخاع الشوكى، وأصبح غير قادر على التحكم في التبول والتبرز.

وذكر أنه يعيش وحيدا بعد أن تركه الجميع زوجته وأمه ولم يعد قادرا على رؤية أبنائه في مسكن متواضع بقرية شبلنجة ببنها.

وأكد أنه يحلم أن يعود للسير مرة أخرى خصوصا أن الأطباء أكدوا لهم أن نخاعه الشوكىلم ينقطه وأن استمراره فى العلاج الطبيعي يرفع مستوى فرص الشفاء له، كما، ألأنه يحتاج إلى دراجة معاقين ومصدر للدخل شهري يعينه على الحياة والعلاج.