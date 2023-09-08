بلينكن حاول إقناع زيلينسكي بعقد هُدنة مع روسيا.. إعلام كييف يُوضح

تضمنت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، الأخيرة مُحاولة إقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على عقد هُدنة مع روسيا، حسبما أفاد عالم السياسة الأوكراني، "رسلان بورتنيك"، مساء اليوم الجمعة.

ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن خبير السياسة بورتنيك أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها تريد السيطرة على النزاع الدائر في أوكرانيا من أجل تجنب وقوع أي أزمات خلال فترة الانتخابات المقبلة.

ولفت بورتنيك إلى أن الحديث هنا ربما يكون عن صيغة لهدنة مؤقتة. "ولذلك، فإن الأمريكيين يشعرون بالقلق وينوون إزاء مزامنة سلوكيات أوكرانيا المستقبلية مع سلوكيات واشنطن.. إنها أمور واضحة بينما لا يمكنهم الحديث عنها في البيانات الصحفية":

الانتخابية الرئاسية الأمريكية

وأشار بورتنيك إلى أن بلينكن قد يكون شرح لزيلينسكي أنه لا ينبغي له الاعتماد على المساعدة المنتظمة والدورية من جانب الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية المقبلة.

تُجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أيا من أهدافها على أي محور من محاور القتال خلال الهجوم المضاد الذي أعلنته كييف.

وبحسب الوزير الروسي فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 66 ألفا من الجنود.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، يوم الأربعاء الماضي، بوصول وزير الخارجية بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

وأعلن البنتاجون أن واشنطن ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

إلى ذلك، صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" يوم الأربعاء نفسه، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف.