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السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يتهم روسيا بمُحاولة خلق فوضى في أفريقيا

زيلينسكي
زيلينسكي

صرح الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، بأن روسيا تُحاول خلق الفوضى في أفريقيا كاستراتيجية لتشتيت الانتباه لإعادة توجيه الاهتمام العالمي، حسبما أفادت تقارير صحفية، مساء اليوم الجمعة.

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وأضاف زيلينسكي: حتى عندما يحاولون (الروس) خلق الفوضى في أفريقيا، فإننا لا نرى قوة بل ضعفًا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو إلى منتدى أمبروسيتي المنعقد في بلدة سيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا: إنهم في الواقع يحاولون صرف انتباه العالم.

السلام المُستدام في أوكرانيا وأوروبا

وأفاد أيضًا أن السلام المستدام في أوكرانيا وأوروبا لا يمكن تحقيقه دون عودة شبه جزيرة القرم وحل قضية دونباس وتحرير الأراضي المحتلة. وأضاف أن أوكرانيا، باعتبارها دولة متحضرة، لا تعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

وتابع: "الدول الأخرى لا تعترف بها أيضًا، وبالتالي فإن الوضع غير مستدام، وستكون هناك فوضى دائمة. وهذا ما تسعى إليه روسيا. ويمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية.

وأكمل زيلينسكي في منتدى أمبروسيتي، حيث تناقش التطورات الدولية، أن انسحاب القوات الروسية من شبه الجزيرة سينقذ الأرواح.وشدد الزعيم الأوكراني على أن نزع السلاح في منطقة زابوروجي هو "الواجب الأساسي للجميع لمنع وقوع كارثة نووية".

أعرب الرئيس الأوكراني، عن امتنانه لدعم إيطاليا طوال الحرب وذكر أنه ليس لديه أدنى شك في أن إيطاليا، التي ستتولى رئاسة مجموعة السبع العام المقبل، ستقدم حلولاً قوية ليس فقط لأمن أوكرانيا أو أوروبا ولكن أيضًا للأمن العالمي.