روائع سيد درويش في احتفال قصور الثقافة بذكرى مئوية فنان الشعب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الخميس، احتفالية خاصة بذكرى مرور 100 عام على رحيل الفنان الراحل سيد درويش، والتي تحل يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر، وشهد الاحتفالية العديد من أبناء الغربية لمتابعة فرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى.

فنان الشعب

بدأت الاحتفالية بعزف للنشيد الوطني، فيما قدم المخرج هشام القاضي نبذة عن حياة الموسيقار الراحل سيد درويش، مشيرا إلى أن "فنان الشعب" من مواليد مدينة الإسكندرية بحي كوم الدكة في 17 مارس 1892، ويعد واحدا من أبرز الموسيقيين العرب على مدار التاريخ، كما أوضح "القاضي" أن سيد درويش من أوائل الفنانين التي ارتبطت أعمالهم الفنية بالحياة السياسية والاجتماعية للمواطن البسيط، حيث قدم الراحل مجموعة من الأغاني الوطنية أثناء ثورة 1919، منها: قوم يا مصري، ونشيد بلادي بلادي، والحلوة دي التي تغنى بها فنان الشعب تضامنا مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع المصري.

هذا وقد قدمت فرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف باقة منوعة من أغاني الموسيقار سيد درويش، منها "أهو ده اللي صار، زوروني كل سنة مرة"، كما قدم نجوم الفرقة عددا من أغاني عمالقة الطرب الأصيل، ومن بينها "أنت عمري" لسيدة الغناء العربي، و"مستنياك" للفنانة عزيزة جلال، ورائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "كامل الأوصاف"، و"كوكب تاني" للنجم مدحت صالح، و"نسم علينا الهوا" لقيثارة الشرق السيدة فيروز، بجانب كوكتيل من أفضل الأغاني الوطنية، استطاعوا من خلالها الاستحواذ على إعجاب وتصفيق الجمهور.